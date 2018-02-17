بالصور.. من السعودية للإمارات: #مرحبا_زايد_بن_حمدان

المواطن- عبدالرحمن دياب

عاد الشيخ زايد بن حمدان إلى الإمارات بعد رحلة علاجية، إثر إصابته خلال المشاركة في عمليات تحالف إعادة الشرعية في اليمن.

وتشارك الإمارات بفعالية في التحالف بقيادة المملكة، الذي يهدف إلى دعم قوات الحكومة اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية.

محمد بن زايد يهنئ:

وهنأ الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي بعودة زايد بن حمدان، وكتب على “تويتر”: “اليوم ولله الحمد والمنة نفرح جميعًا بعودة زايد بن حمدان إلى أرض الوطن متوشحًا رداء العافية. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا المرابطين ويسدد خطاهم ويمن على المصابين منهم بالشفاء العاجل ويتغمد شهداءنا البررة بواسع رحمته”.

وتابع في تغريدة أخرى: “كلما زادت التحديات، برهن أبناء زايد أنهم أهل لمواجهتها. ويتشرفون بتلبية نداء وطنهم. وتشهد ميادين الواجب بتضحياتهم”.

وأصيب الشيخ زايد بن حمدان في حادث تحطم مروحية شرق اليمن في أغسطس الماضي.

السعودية تحتفل:

وشارك السعوديون في التهنئة بعودة زايد بن حمدان سالمًا إلى الإمارات، وذلك عبر وسم “مرحبًا زايد بن حمدان”.

وأكدوا أن المملكة تشارك الإمارات فرحتها بعودة أبنائها سالمين، كما تفعل الدولة الشقيقة مع السعودية، وهذا ليس مستغرب عن العلاقات الأخوية بين البلدين.

وتجمع وحدة المصير المملكة والإمارات، كما أن لهما رؤى واحدة في العديد من القضايا في المنطقة والعالم، وتجمعهم ذات التحديات.

الإمارات سعيدة:

وبينت صور فرحة الإمارات بعودة الشيخ زايد بن حمدان سالمًا، حيث وضعت بعض المباني صورته بجانب العلم الإماراتي احتفاءً بسلامته.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :