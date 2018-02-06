بالصور.. نائب أمير جازان يشيد بمشروعات غرفة المنطقة

المواطن - علي شيبان - جازان

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، على مشاريع غرفة جازان التنموية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم ، أعضاء اللجنة التنفيذية لبرامج التطوير بغرفة جازان برئاسة رئيس الغرفة خالد بن محمد صايغ وأعضاء اللجنة .

واطلع سموه خلال الاستقبال على عرض عن أبرز الخطط والأهداف التي تسعى إدارة الغرفة إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن خطوات الغرفة التطويرية لخدماتها التي تقدمها لمنتسبيها ورواد الأعمال في مختلف المجالات الصناعية والتجارية ومواكبة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن أبرز تلك المشروعات من رئيس الغرفة وأعضاء اللجنة وتشمل مشروعات الغرفة التجارية التنموية:

-واحة جازان للاعمال : ويضم مركز معارض ومؤتمرات.

-برنامج التحول الإلكتروني: وهو برنامج يهدف إلى أتمتة أعمال الغرفة وخدماتها مما يسهل التعامل والإجراءات لمنسوبيها ومنتسبيها.

-مركز تحفيز الاستثمار : وهو مركز مهيأ لخدمة وتحفيز المستثمرين.

-مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة: وهو مركز متخصص لخدمة رواد الأعمال.

البرج الاستثماري : وهو مشروع يلبي حاجة المنطقة للوحدات الإدارية الراقية والمهيأة بما يتناسب مع زيادة الطلب.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة أهمية مثل هذه المشاريع الاستثمارية والدور الذي تقوم به غرفة جازان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، مبرزًا سموه الإمكانات التي تمتاز بها منطقة جازان في جميع المجالات وما تشهده المنطقة من تطور في المشروعات الاستثمارية، مما يعزز دور الغرفة في خدمة المنطقة بشكل أكبر لتكون حاضنة للأعمال والاستثمار ، متمنيًا التوفيق لأعضاء اللجنة التطويرية بالغرفة.

من جانبه ثمن رئيس غرفة جازان وأعضاء اللجنة ، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ودعمه المتواصل لعمل وأعضاء الغرفة التجارية، سائلاً الله أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.







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