بالصور.. نجم الهلال يُسلم الجمهور جوائز ادعم ناديك

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تسليم الفائزين بجوائز حملة ادعم ناديك، مساء الاثنين.

ونشر حساب نادي الهلال صورًا خلال تسلم الفائزين بالجوائز المخصّصة من الزعيم للمشاركين في حملة ادعم ناديك؛ حيث تواجدوا في مقر النادي، مساء اليوم، والتقوا بعدد من لاعبي الفريق.

وقام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ياسر القحطاني وعبدالله عُطيف، بتسليم المشاركين في حملة ادعم ناديك بالجوائز.

وشدد نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على أن عملية سحب جوائز المشاركين بحملة ادعم ناديك جرت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، حيث تم التواصل مع الفائزين، وتسليمهم الجوائز مساء اليوم بمقر الزعيم.

ويتصدر نادي الهلال منافسات حملة ادعم ناديك التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، منذ اليوم الأول لتدشين الحملة وحتى اليوم بـ47.241 مشجعًا، يليه نادي النصر بـ39.908، ثم الاتحاد بـ33.307.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :