بالصور.. هكذا استعد الاتحاد لمباراة الشباب

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الشباب التي ستُقام، غدًا الجمعة، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحضر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رئيس مجلس الإدارة حمد الصنيع، ونائبه عماد الجحدلي، من أجل مؤازرة اللاعبين ودعمهم قبل مباراة الشباب المهمة، وذلك وفقًا لحساب العميد الرسمي على “تويتر”.

وقاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لويس سييرا، تدريبات العميد اليوم، وتركزت على الجوانب الفنية، وقبل نهاية المران وجه المدرب التشيلي اللاعبين لتنفيذ الكرات الثابتة وركلات الجزاء، تحسبًا لكافة الظروف التي قد يشهدها اللقاء.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره الشباب عند الـ8:30 مساء يوم غد الجمعة، في دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكانت شركة صلة الرياضية قد طرحت، يوم الثلاثاء الماضي، تذاكر مباراة الاتحاد والشباب، وجاءت الأسعار كالتالي: 20 ريالاً للموحدة، 20 ريالاً للعائلات، 315 ريالاً للفضية، و735 ريالاً للذهبية.

وأشارت شركة صلة الرياضية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جماهير نادي الاتحاد كسرت حاجز “16.100 تذكرة”، قبل مرور 24 ساعة من طرح تذاكر مباراة الشباب عبر منصة مكاني.

يُذكر أن نادي الاتحاد يملك الأعلى عددًا في الحضور الجماهيري في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.







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