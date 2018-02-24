بالصور.. هكذا تبدو #الرياض_الان على وَقْع صوت المطر‎

المواطن- الرياض

تتعرَّض منطقة الرياض، لطقس غير مستقر، وأمطار غزيرة استقبلها الأهالي والمقيمون بالفرحة والدعاء.

وتفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع أمطار الرياض بتدشين وسم حمل اسم ” الرياض الان “، ناشرين عبره صورًا تُبين العاصمة وقد أعطاها المطر جمالًا فوق جمالها.

المدني يحذر:

وفي وقت سابق، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ حيث بينت أن أجزاءً من المملكة معرضة لفرصة هطول أمطار ومنها منطقة الرياض، وتستمر حتى يوم غد الأحد.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، ومنها عدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار وعدم استعمال الجوال أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :