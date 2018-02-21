بالصور.. هيئة الرياضة تُقدم سيارتين لجمهور مباراة القادسية والاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم سيارتين هدية لجماهير مباراة القادسية والاتفاق، التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء.

ونشرت هيئة الرياضة صورًا للفائزين بالجائزة، وقالت: “بناء على توجيه معالي رئيس مجلس الإدارة بتقديم سيارتين للجماهير في كل مباراة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، جرى اليوم السحب على سيارتين في مباراة القادسية والاتفاق”.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها على “تويتر”، عن أسماء الفائزين بالسيارتين، وهما: مناور الدوسري ونبيل الخالد.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت عن تقديم جائزة سيارتين للجماهير في المباريات المقبلة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الرياضي الحالي، كما سيتم السماح للجماهير بالدخول بالمجان للمدرجات الواقعة خلف المرميين في كافة ملاعب الهيئة.

يُذكر أن مباراة القادسية والاتفاق المؤجلة من منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، انتهت بفوز فارس الدهناء بهدفين مقابل هدف.







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