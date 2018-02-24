بالصور.. هيئة الرياضة تُكرم الفائزين في ماراثون الرياض الدولي

المواطن - محمد سمعة

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، الفائزين في الحفل الختامي لماراثون الرياض الدولي، والذي أقيم بالأمس واليوم في عاصمة المملكة.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع تويتر صورًا لتكريم عبدالعزيز بن تركي للفائزين في الحفل الختامي لماراثون الرياض.

وكانت هيئة الرياضة قررت في وقت سابق تقديم مكافأة مالية لخلف البلوي صاحب الـ79 عامًا قدرها 100 ألف ريال سعودي، بعد تألقه في سباق الـ21 كيلو مترًا في ماراثون الرياض اليوم.

يذكر أن المتسابق السعودي عبدالله الجود نال المركز الأول في سباق المحترفين في ماراثون الرياض، وتم إعطاؤه سيارة كجائزة له بعد فوزه بالمركز الأول.

كما كرمت هيئة الرياضة الجهات الحكومية والخاصة، والتي شاركت في تنظيم ماراثون الرياض الدولي بشكل جيد.







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