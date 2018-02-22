بالصور والفيديو.. الجماهير تقذف باص النصر بالزجاجات!

المواطن - مروة نبيل

واصل جمهور النصر التعبير عن غضبه بعد الخسارة من الباطن بهدف نظيف وتوديع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ8، عقب خروج الفريق من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو قصير، ظهر من خلاله انتظار الجماهير النصراوية الغاضبة خروج باص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ثم قامت بقذفه بالزجاجات المائية، للتعبير عن استيائها من مستوى العالمي.

وقذفت جماهير النصر الغاضبة اللاعبين والجهاز الفني بزجاجات المياه بعد مباراة النصر والباطن وطالت إحداها رئيس مجلس الإدارة، سلمان المالك، الذي نزل إلى أرضية ملعب اللقاء لإخراج اللاعبين، وذلك وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشرته قناة “دوري بلس”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف نظيف من الباطن سجله المتألق جوناثان بينتيس، في الدقيقة 18 من أحداث المباراة، ليقود فريقه لتكرار الفوز على العالمي للمرة الثانية خلال أيام قليلة.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يأملون بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعويض خسارتهم قبل بضعة أيام أمام الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن الفريق السماوي واصل تحقيق المفاجآت وأطاح بالعالمي من كأس الملك.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسارة بثلاثية نظيفة أمام الباطن في منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 31 نقطة.







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