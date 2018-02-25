بالصور والفيديو.. هذه أبرز اللحظات المميزة في مباراة الأهلي والفيحاء

المواطن - محمد سمعة

شهدت مباراة الأهلي والفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم العديد من اللحظات المميزة خلال اللقاء.

وأظهرت اللحظة الأولى المميزة في مباراة الأهلي والفيحاء قوة لاعبي الراقي وإصرارهم على العودة في المباراة بعد تقدم الفيحاء مرتين خلال اللقاء.

أما اللحظة الثانية والتي كانت مؤلمة في مباراة الأهلي والفيحاء فشهدت إصابة اللاعب المصري مؤمن زكريا في الكتف خلال اللقاء ليتم استبداله.

وكذلك واصل لاعبو الراقي التألق والضغط على الخصم خلال مباراة الأهلي والفيحاء ليتمكنوا بالاتحاد والتركيز من الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وأيضًا من ضمن اللحظات المميزة في مباراة الأهلي والفيحاء تألق الحارس باسم العطا الله في المباراة، والذي منع أكثر من فرصة تهديف حقيقية لنادي الفيحاء.

وكذلك واصل باسم العطا الله تألقه في مباراة الأهلي والفيحاء بتصديه لركلة الترجيح الأخيرة من لاعب الفيحاء ليعبر بالنادي الأهلي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

وتميزت مباراة الأهلي والفيحاء كذلك بمحاولات هجومية كثيرة من جانب الفريقين منذ بداية الشوط الأول من الوقت الأصلي وحتى الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت مباراة الأهلي والفيحاء كذلك احتفال لاعبي الراقي بالتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك عن طريق تقليد احتفال اللاعب الكولومبي أسبريا لاعب الفيحاء بالزحف على الأرض مثل حشرة العنكبوت.

وكانت مباراة الأهلي والفيحاء أقيمت على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية أمس السبت.

وبعد مباراة الأهلي والفيحاء طالب النجم السوري عمر السومة مهاجم الراقي جماهير الأهلي بضرورة دعم الفريق وبقوة أمام نادي التعاون، في إطار لقاءات الجولة الـ23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونجح الراقي في التأهل إلى دور نصف النهائي والفوز، بعدما شهدت مباراة الأهلي والفيحاء في الجولة الـ22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين تعادل الراقي مع الفيحاء بهدف لكل فريق.

لاعبو الأهلي يحتفلون بالتأهل لدور الـ4 على طريقة أسبيريا#الفيحاء_الاهلي#برو_سبور pic.twitter.com/tEn8BnSbDE — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 24, 2018

باسم العطالله يمنع الفيحاء من تسجيل ثالث أهدافه في اللقاء مع بداية الشوط الإضافي الثاني#الفيحاء_الاهلي#برو_سبورت pic.twitter.com/G3YAlLhAzM — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) February 24, 2018







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