بالصور.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني للكويت بطريقة مميزة

المواطن- واس

أقامت وزارة الثقافة والإعلام اليوم احتفالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والخمسين ويوم التحرير السابع والعشرين لدولة الكويت، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وتضمنت الاحتفالية معرضًا للفنون التشكيلية وندوة ثقافية عن العلاقات السعودية الكويتية، وفيلمًا وثائقيًّا عن العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى العديد من الفقرات التراثية من ألوان الفلكلور الكويتي والسعودي.

وشارك في الندوة التي أدارها الكاتب حمد القاضي، رئيس تحرير عكاظ جميل الذيابي، والإعلامي مشاري الذايدي من المملكة، والباحث السياسي الدكتور عايد المانع، والإعلامي مشعل النامي من الكويت.

وتناولت الندوة تاريخ العلاقات السعودية الكويتية والترابط والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي الختام قدم وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر بن صالح الحجيلان الدروع التذكارية للمشاركين في الندوة.







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