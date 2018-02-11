بالصور.. وزير الحرس الوطني يزور مهرجان الجنادرية ويتفقد الأجنحة المشاركة

المواطن- واس

قام صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، وزير الحرس الوطني رئيس الهيئة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32″، مساء أمس السبت، بجولة تفقدية على الأجنحة المشاركة والقطاعات الحكومية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 32”.

واستهل الجولة بزيارة جناح الطيران للحرس الوطني، واستمع إلى شرح مفصل عن أنواع الطائرات الحربية كذلك التعديلات التي طرأت على بعضها واستخداماتها، سواء كانت للإنزال الجوي أو للاشتباك، قدمه قائد الجناح العميد ركن طيار فهد عبدالله سعيدان.

وأوضح العميد سعيدان أن هذه الزيارة تؤكد حرصه على إظهار جناح طيران الحرس الوطني بالشكل الذي يليق به بعدما سخرت له كل الإمكانيات لخدمة هذا الوطن.

وأثنى الأمير خالد بن عبدالعزيز في نهاية الجولة على الجناح وحداثة هذه المنظومة، لاسيما بأن جناح الطيران يشارك للمرة الأولى في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مشيدًا بالتنظيم الحديث وجمال الأفكار التي شاهدها خلال جولته التفقدية.

بعد ذلك، زار سمو وزير الحرس الوطني جناح الهيئة العامة للرياضة واطلع على أقسام الجناح المختلفة، منها قسم وكالة الإعلام والعلاقات، واللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي للدراجات، والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، والجمعية العربية لبيوت الشباب، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ومستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي، والاتحاد السعودي لرياضة الصم، ورابطة دوري المحترفين، ثم شاهد في الساحة الخارجية أبرز الفعاليات والأنشطة الرياضية والشبابية التي تقدم لزوار المهرجان.

وإثر ذلك، تجول الأمير خالد بن عياف في السوق الشعبي واطلع على أبرز مشاركات الحرفيين وما يحتويه السوق من إرثٍ تاريخي لكثير من مدن المملكة ما زال بعض المشاركين يحتفظون به.

ثم تفقد وزير الحرس الوطني سير العمل في المركز الإعلامي للمهرجان ومقر وكالة الأنباء السعودية، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية سير العمل وتغطية الفعاليات المصاحبة للمهرجان في شتى الوسائل الإعلامية، مثنيًا على ما يقوم به المركز من دور إعلامي وتعاون مثمر مع الجهات الإعلامية المشاركة، حاثًّا الجميع على تقديم المزيد لإظهار هذا العرس الوطني بالشكل الذي يليق به.

وعقب ذلك، توجه الأمير خالد بن عياف إلى مقر القاعة الكبرى للأمسيات الشعرية للمهرجان وشارك الحضور الأمسية، مستمعًا لنبض جوف الشعراء الذين حضروا ليتغنوا بالوطن شعرًا، ثم قدم سموه الدروع التذكارية للشعراء والمنشدين المشاركين في الأمسية.

وفي ختام الجولة، وقف سموه على سير العمل في نقاط الاستعلامات الأمنية والحراسات التابعة للمهرجان، مشيدًا بجهودهم الأمنية والإنسانية التي يقدمونها للزوار، داعيًا إلى تكثيف الجهود لتقديم المعلومات اللازمة لزوار المهرجان، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.







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