بالصور.. وفد كشافة المجمعة في زيارة للمقهى التشكيلي بمحايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

زار وفد من جمعية الكشافة العربية السعودية بالمجمعة، والذي ترأسه القائد الكشفي علي العلي، أول أمس الخميس، المقهى التشكيلي بمحافظة محايل عسير.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل من قبل المشرف على المقهى التشكيلي، أحمد مديني، حيث أوضح أن هذا المقهى الذي أقيم بالتعاون مع بيت التشكيليين في محايل والجمعية السعودية للتربية الخاصة بالمنطقة الجنوبية “جستر” يعتبر أول مقهى تشكيلي يقام على مستوى المنطقة الجنوبية، والهدف من إقامته هو دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع، إضافة إلى اكتشاف ما لدى هذه الفئة من مواهب وإمكانيات عالية.

وبعد ذلك تجول الوفد في أركان المقهى، وقد تعرفوا على بعض المشغولات الحرفية اليدوية والتي يقوم بها عدد من الأسر المنتجة.

يذكر أن وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي، افتتح المقهى التشكيلي، الذي يضم أكثر من 15 ركنًا، وبمشاركة أكثر من 30 فنانًا وفنانة.

وكان وفد من نجوم المهرجان العربي السياحي زار المقهى التشكيلي بمحافظة محايل عسير، وذلك بحضور وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.

وتجول الوفد الذي رأسه الأمين العام للمهرجان العربي للإعلام السياحي الفنان عبدالله العامر.







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