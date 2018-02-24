بالصور.. وكيل محافظة محايل يتوج العربي بطلاً لكأس محمد المتحمي

المواطن -أحمد الشهري-محايل

توج وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، فريق العربي بطلاً لدورة تبصرة الشتوية الرابعة على كأس محافظ محايل السابق محمد المتحمي، وذلك إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره فريق الراكة بهدفين مقابل هدف.

ونال المركز الثاني والميداليات الفضية فريق الراكة، فيما نال فريق العربي الكأس والميداليات الذهبية.

وحصل على كأس أفضل لاعب في الدورة جبران عسيري من فريق ليوث الجنوب، فيما حصل على جائزة أفضل حارس عبدالله الغاوي من فريق العربي، كما حصل على جائزة أفضل إداري قاسم المحاضي من فريق العربي، وحصل على جائزة أفضل مدرب في الدورة علي حسن من فريق العربي، وأخيراً حصل على جائزة الفريق المثالي فريق السد.

وفي نهاية الحفل كرمت اللجنة المنظمة وكيل المحافظ بدرع تذكاري، كما كرمت اللجنة عدداً من مديري الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة ووسائل الإعلام بدروع تذكارية وذلك نظير مشاركتهم في نجاح ملتقى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لهذا العام.

يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة محايل عسير تبصرة كرم صحيفة “المواطن” ضمن الصحف الراعية والمشاركة في فعاليات مهرجان محايل أدفأ للعام الحالي 1439.







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