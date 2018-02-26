بالصور.. وكيل وزارة الداخلية يثني على خدمات الجوازات بالجنادرية 32

المواطن- الجنادرية

زار وكيل وزارة الداخلية، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، مقر معرض المديرية العامة للجوازات المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32، وذلك يوم الجمعة الماضية.

وكان في استقبال الداوود، مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والمشرف العام على المعرض العميد، محمد بن عبدالعزيز السعد.

وتجوّل وكيل وزارة الداخلية في أقسام وأجنحة المعرض، واستمع لشرح مفصل من الزملاء المشاركين عن محتويات كل ركن وما يقدمه للزوار من خدمات.

وأثنى الدكتور الداوود على جميع الخدمات الإلكترونية والتعريفية المقدمة من الجوازات للزوار والمستفيدين من خلال معرض المديرية العامة للجوازات بالجنادرية، مشيرًا إلى أن معارض قطاعات وزارة الداخلية تحظى بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي يولي اهتمامه بالجوانب الفكرية والثقافية، والمحافظة على أمن الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرضه.

وأشار إلى التطور التقني الذي تمثله الجوازات في خدماتها الإلكترونية للمواطن والمقيم والزائر، والتي أسهمت في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

وقدم الوكيل الداوود شكره للقائمين على معرض المديرية العامة للجوازات بالمهرجان.

وفي نهاية الزيارة قدم العميد محمد السعد درعًا تذكاريًّا لوكيل وزارة الداخلية بمناسبة هذه الزيارة.







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