بالصور.. 296 آلية ومعدة و1180 عاملا ومراقبا لمواجهة أمطار عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسبر

كشفت أمانة منطقة عسير عن خطتها للتعامل مع موسم الأمطار لهذا العام، والتي تضمنت توفير أكثر من 1180 عاملا ومراقبا موزعين للعمل في حاضرة أبها وضواحيها.

وأوضح أمين أمانة منطقة عسير م. عبد الله المصلح بأن الأمانة قد بدأت استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار منذ وقت مبكر، وذلك بتسخير جميع الإمكانات الآلية والبشرية ورفع درجة الاستعداد بمستويات عالية.

حيث سارعت الأمانة خطواتها من خلال تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية التي وضعت منذ وقت مبكر للتعامل مع موسم الأمطار، وذلك بمشاركة من جميع الإدارات المختصة بالأمانة فضلا عن تجهيز جميع طاقاتها الفنية والبشرية، مشيرا إلى أن الأمانة قد قامت بخطة ميدانية لمعرفة جاهزية كامل الإمكانات الخاصة بتصريف مياه الأمطار ، منبها إلى أنه قد عقدت عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي الأمانة مؤخرا وذلك من أجل وضع الخطط الاستراتيجية لموسم الأمطار لهذا العام من خلال تسخير الإمكانات المتاحة كافة لسلامة الجميع، وتلافي الملاحظات والسلبيات التي قد تنتج من هطول الأمطار ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاجتماعات بحثت توضيح مدى جاهزية الأمانة للاستقبال موسم الأمطار، والمعدات المتوافرة، وإتمام عمل غرف الطوارئ للتعامل مع الأمطار ، مشيرا إلى أن الأمانة قد نفذت حملة مكثفة لأعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع والتأكد من فاعلية أدائها، إضافة إلى تنظيف مناهيل السيول ضمن خطة الصيانة الوقائية المطبقة.

وأضاف بأن المنطقة قد حظيت خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، مبينًا بأن العمل جار حاليا على تنفيذ مشروعات أخرى في أحياء متفرقة داخل منطقة عسير.

وأكد المصلح إلى أنه قد قامت الأمانة بتجهيز أسطول ضخم من الآليات والمعدات تجاوز عددها الـ 296 إضافة إلى أكثر من 1180 عاملاً ومراقبا للتعامل مع موسم الأمطار لهذا العام، منوها إلى أنه تم تكليف فريق عمل ميداني مجهز بالمعدات والآليات ليكون في حالة التأهب للتدخل وقت الحاجة ورصد تجمعات المياه والتعامل معها، مؤكدا جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه وذلك ضمن خطة الطوارئ.

وبين أن استعدادات الأمانة لخطة الطوارئ قد طبقت قبل موسم الأمطار وذلك بمشاركة عدد من الأفراد المدربين والمعدات والآليات، إضافة إلى الانتهاء من تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، مع التركيز على المواقع التي تشهد تجمع للمياه ومتابعتها بشكل مستمر عوضا عن تكثيف الفرق والمعدات للإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقا.







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