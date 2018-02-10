بالصور.. 30 أسرة منتجة بملتقى أبوعريش الأسري الثاني

المواطن - نايف عقيلي- جازان

نظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأبوعريش بالشراكة مع جمعية التنمية الأسرية بجازان مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات ملتقى أبوعريش الأسري الثاني، برنامجًا للأسر المنتجة بعنوان “تنمية مهارات الأسر المنتجة” قدمته الدكتورة مريم الغامدي، بمشاركة نحو 30 أسرة منتجة، وذلك في مقر دار النور النسائي بالمحافظة.

وتضمن البرنامج عدة محاور أساسية اشتملت على تحديد فكرة المشروع المناسبة، وبناء المشروع إداريًا، ودراسة الجدوى والتخطيط والدراسة الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع، وكذلك إدارة عمليات المشروع، والتسويق له.

وأوضح مدير الملتقى إبراهيم عقيشي، أنه تم تخصيص عدد من البرامج المتخصصة للأسر المنتجة بدعم من مؤسسة السبيعي الخيرية وبنك التنمية الاجتماعية، كما سيتم تنفيذ عدد من هذه البرامج خلال الأسبوعين القادمين بهدف إعداد وتأهيل وتنمية مهارات هذه الأسر، لتمكينها من العمل، وتحسين مستواها المعيشي، وصولاً إلى اكتفائها ذاتياً، وتحقيق التنمية المستدامة لها.

وفي نهاية البرنامج قدمت مديرة القسم النسائي بتنمية أبوعريش أ. مريم البدري ،ومديرة القسم النسائي بأسرية جازان إبتسام العطاس الهدايا التذكارية للدكتورة مريم الغامدي، على مشاركتها الفاعلة بتقديم البرنامج.







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