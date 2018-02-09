بالصور.. 40 حكمًا لمنافسات بطولة اتحاد الجامعات لألعاب القوى

المواطن - واس

شارك 40 حكمًا رياضيًّا، من هيئة الرياضة والاتحاد السعودي لألعاب القوى، في منافسات التجمع الثالث لبطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لألعاب القوى واختراق الضاحية الثامنة، التي تستضيفها جامعة بيشة.

وأوضح مدير بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور حبيب بن علي الربعان، أن الحكام معتمدون في الاتحاد الدولي، ويتمتعون بخبرات وقدرات عالية في التحكيم، حيث يقومون بالتأكد من هويات اللاعبين وفق كشوفات الجامعات ومتابعة لحظات السباق ومراجعة النتائج بالاستعانة بالتقنية والفيديو، إضافة إلى إعلان النتائج والتتويج.

وأضاف الدكتور الربعان أنه يوجد في البطولة حُكام مضمار ورئيسيون ومراقبون ومسجلون للوقت وبالبدء وعدد اللفات، اشتمل تحكيمهم على 20 مسابقة في العدو لـ100م، و200م، و400 م، و800 م، و1500 م، و5000 م، و110م، و400 م، و100م، و3000م، إضافة إلى مسابقات الوثب العالي، والطويل، وقفز بالعصا، ودفع الكرة الحديدة، ورمي الرمح، ورمي القرص، والعشاري.

وبين أن ألعاب القوى تُعد من أكثر الرياضات شيوعًا في العالم، حيث تنتسب 180 دولة إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى للهواة، ويعترف الاتحاد الدولي لألعاب القوى للهواة بأرقام البطولات العالمية في 65 مسابقة، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت تنافسًا محمومًا لـ436 لاعبًا في جميع المسابقات.

ورفع الدكتور الربعان الشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة بيشة، الدكتور أحمد بن حامد نقادي، على استضافتها لوفود 25 جامعة وكلية أهلية، إضافة إلى حسن التنظيم ومتابعتها للفرق المشاركة التي ساهمت في إنجاح البطولة.







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