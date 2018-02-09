بالصور.. 55 فتاة يتعرفن على التطوع وفنون الطهي بروضة سدير

المواطن - الرياض

نظم مركز التنمية الاجتماعية بروضة سدير، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجين اجتماعين، لتعريف 55 مستفيدة من فتيات المحافظة بمفهوم التطوع وتدريبهن على فنون الطهي الحديث، وذلك ضمن البرامج التي ينفذها المركز بشكل دوري خلال العام.

واشتمل البرنامج التطوعي الأول الذي نفّذته وحدة التطوع بالمركز، وحضره 40 فتاة، على محاضرة تعريفية بعنوان “التطوع حياة”، ألقتها الموظفتان هيلة الفيصل، غادة البديري، تحدثتا فيها عن معنى التطوع ومجالاته وأهدافه وأنواعه مع عرض بعض النماذج التطوعية المعروفة في هذا المجال وتوضيح الآثار الإيجابية للعمل التطوعي على الفرد والمجتمع.

ورافق المحاضرة معرض مصغر احتوى على العديد من المنشورات التعريفية والكتيبات التي تُعرّف بالعمل التطوعي وتُجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول مفهومه.



وفي ذات الصدد أقام المركز دورةً تدريبيةً عن فنون الطهي، بعنوان “عملي من كسب يدي”، تحت إشراف مجموعة من موظفات وحدات المركز، تم خلالها تدريب 15 مستفيدة على كيفية إعداد الأطباق الحديثة من الحلويات والموالح بطرق وخيارات متنوعة مع التطبيق العملي لفنون التقديم وتحضير سفرة الطعام، وفي ختام البرنامجين تم تكريم المشاركات وتوزيع شهادات الحضور عليهن. ويهدف المركز من تقديم مثل هذه البرامج إلى تثقيف وتوعية المجتمع المحلي وتحقيق التواصل الاجتماعي بينهم وتوظيف طاقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :