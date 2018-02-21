بالصور.. 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعها اتحاد الأمن السيبراني خلال شهر

المواطن- عبدالرحمن دياب

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال أقل من شهر واحد تقريبًا؛ بهدف التعاون مع منظمات عالمية في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات.

اتفاقيات الاتحاد:

وفي يوم 19 فبراير الجاري وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة مذكرة تفاهم مع شركة SANS، تشمل التبادل المعرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات.



أما في 13 فبراير، وقع الاتحاد اتفاقية تعاون إستراتيجي مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير برامج تدريبية مشتركة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.



وقبلها بيوم واحد وقع الاتحاد اتفاقية تعاون إستراتيجي مع موهبة، بهدف استقطاب الموهوبين واستغلالهم وترشيحهم في مجالات البرمجة والأمن السيبراني.



وشهد يوم 6 فبراير توقيع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة مذكرة تفاهم مع شركة Oracle تشمل تبادل معرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات وتعاون إستراتيجي في الذكاء الاصطناعي.



ويوم 1 فبراير وقع الاتحاد اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مسك الخيرية، بهدف العمل المشترك لتطوير المجتمع التقني وتأسيس برامج تطبيقية وبرمجية في مجالي الأمن السيبراني والبرمجة.



وفي يوم 31 يناير، وقع الاتحاد أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة Cisco تشمل التبادل المعرفي ونقل التقنية وتوطين القدرات.



ونفس اليوم 31 يناير شهد توقيع الاتحاد أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة Microsoft لتوفير مناهج تدريبية ومناهج دراسية للاتحاد وأعضائه.

الانطلاق:

وفي يوم 22 ديسمبر الماضي، أعلن تركي آل الشيخ تغيير اسم الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجيات إلى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة بطلب من معالي المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني رئيس الاتحاد.

وتولى المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، رئاسة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة أواخر أكتوبر الماضي.

وفي يوم 7 يناير، أعلنت المملكة تشكيل هيئة تختص بالأمن الإلكتروني، تضم خبراء ومتخصصين في الأمن السيبراني، على خلفية تزايد التهديدات الإلكترونية آخرها الاختراق القطري لموقع برنامج حساب المواطن وبث معلومات كاذبة.

وبناءً على ترشيح المستشار سعود القحطاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة.

وضم الاتحاد الجديد، عبدالله بن شرف الغامدي نائب رئيس المجلس، وهو بروفيسور في هندسة البرمجيات ومؤسس قسم هندسة البرمجيات ومؤسس مركز القيادة والسيطرة للدراسات المتقدمة ورئيس العديد من المؤتمرات في مجال السايبر والبرمجة.

كما ضم المجلس، عصام الوقيت وهو يشغل حاليًّا منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية، رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، وله اهتمامات بحثية في مجال الويب وقواعد البيانات وشبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ذلك ضم الاتحاد العديد من المبرمجين والمتخصصين في الأمن الإلكتروني.

ما هو الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة؟

والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة هو منظمة وطنية تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية. يسعى لبناء قدرات محلية واحترافية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة بناءً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

أهدافه:

أما أهداف الاتحاد فهي تعزيز الأمن السيبراني للدولة، وحماية مصالح المملكة الحيوية، وأيضًا حماية أمن المملكة الوطني، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة في المملكة.







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