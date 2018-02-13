بالصور.. 8 لقاءات للوزير الجبير في الكويت مع عدد من وزراء الخارجية

المواطن- واس

التقى وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، في الكويت، اليوم، وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنجيلينو ألفانو، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت، ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ووزير خارجية جمهورية المجر بيتر زيجارتو، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.



كما التقى على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي عقد بالعاصمة الكويتية، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية لاتفيا أندريه بيلديجوفيش، ووزير خارجية جمهورية جورجيا ميخائيل جانيليدزي.



وجرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات بين المملكة وتلك الدول، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.



وحضر اللقاءات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.







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