بالعلم.. خلل مغناطيسي يهدد الأرض!

المواطن- متابعة

تخوف علماء من أن الحياة على وجه الأرض قد تتغير بشكل جذري، بسبب تغير طبيعة حقل القوى المغناطيسية المحيط بالأرض؛ مما يؤدي إلى تدمير الأقمار الاصطناعية والكهرباء، والتسبب بسرطانات وإنهاء حياة كثير من الحيوانات.

وأوضح العلماء أنه يوجد أسفل القشرة الأرضية، طبقة من الحديد السائل، الذي يذوب بفعل الحرارة الموجودة في باطن الأرض، وتعمل طبقة الحديد السائل هذه كقوة مغناطيسية هائلة.

ويصل تأثير هذا الحقل المغناطيسي لعشرات آلاف الأميال في الفضاء، ويعمل كطبقة تحمي الأرض من أشعة الشمس، وتيارات مشحونة بالطاقة تعرف بـ”الرياح الشمسية”.

وضمن صفات طبقة الحديد السائل أنها غير ثابتة، وقد عكس حقل الطاقة المغناطيسية الخاص بها، عكس نفسه تمامًا خلال آلاف السنوات التي مضت.

ومن المعتقد أن هذه العملية (أن يعكس حقل الطاقة نفسه) تستغرق آلاف السنوات، ويرى العلماء أنها بدأت بالفعل، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل”.

وضعف الحقل المغناطيسي الخاص بالأرض بسرعة أكبر بـ10 مرات من المدة التي تخيلها العلماء، لتصل إلى 5% كل عقد من الزمن، بحسب بيانات من وكالة الفضاء الأوروبية.







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