بالفيديو.. أكثر اللاعبين تسجيلًا بالرأس في الدوري

المواطن - مروة نبيل

نشرت قناة “إم بي سي برو سبورت” على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو قصير لأكثر اللاعبين تسجيلًا بالرأس في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وجاء نجم النادي الأهلي المتألق في الفترة الماضية، مهند عسيري، في صدارة قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا بالرأس برصيد 5 أهداف، يليه الثنائي نجم نادي النصر محمد السهلاوي، ولاعب الباطن، البرازيلي لويس باولو، بـ3 أهداف.

وجاء في المركز الرابع بقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا بالرأس في الدوري السعودي للمحترفين لاعب الفتح، جواو بيدرو، برصيد هدفين، بالتساوي مع الثنائي نجم الهلال عبدالله الحافظ، وهداف النادي الأهلي، السوري عمر السومة.

ويتصدر عمر السومة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 10 أهداف، يليه نجم الاتحاد، أحمد العكايشي، بـ9 أهداف، ثم الثنائي محمد السهلاوي وروني فرنانديز برصيد 8 أهداف.







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