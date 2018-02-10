بالفيديو.. أول تدريب من ملعب الهلال الجديد

المواطن - محمد سمعه

تدرب لاعبو الهلال على ملعبهم الجديد اليوم وذلك بعد تجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال مباريات الزعيم خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب أخبار الهلال على تويتر مجموعةً من الفيديوهات للاعبي الهلال وهم يتدربون على ملعب جامعة الملك سعود وذلك من أجل اعتماده كملعب رسمي للزعيم في البطولة الآسيوية.

من ناحية أخرى يستعد نادي الهلال لمواجهة فريق العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وستكون مباراة الهلال والعين في إطار لقاءات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان نادي الهلال قد تعادل مع نادي النصر بنتيجة هدفين لكل فريق يوم الخميس الماضي في إطار لقاءات الجولة ال21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يتواجد نادي الهلال في صدارة دوري المحترفين في الفترة الحالية برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

حرص لاعبو الهلال على التقاط الصور التذكارية في ملعب جماعة الملك سعود بعد نهاية الحصة التدريبية.

لاعبين #الهلال يلتقطون صورة جماعية مع ملعب الهلال الجديد. pic.twitter.com/2M8hWaMft8 — أخبار الهلال (@hilalstuff) February 10, 2018

بداية أولى تدريبات #الهلال على ملعب الهلال الجديد. بالتوفيق 💙 pic.twitter.com/gR6FfqzUNA — أخبار الهلال (@hilalstuff) February 10, 2018







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