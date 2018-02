بالفيديو.. إصابة خطيرة في إحدى مباريات أميركا اللاتينية

المواطن - محمد سمعه

تعرَّض أحد اللاعبين في مباراة برشلونة إس سي الإكوادوري وجنرال دياز الباراغوياني لنزيف في الأنف خلال مباراة ذهاب الدور الأول بين الفريقين في بطولة كوبا سودا أميريكانا.

ونشر حساب جول على موقع تويتر فيديو لأحد اللاعبين وهو يركض مسرعًا نحو الجهاز الطبي لفريقه وذلك من أجل تلقي العلاج بعدما نزف أنفه في إحدى الكرات الرأسية.

ويذكر أن مباراة برشلونة إس سي انتهت بالتعادل السلبي مع نادي جنرال دياز، حيث أقيمت المباراة على ملعب إيسيدرو روميرو كاريو في دولة الإكوادور.

يذكر أن مباراة العودة ستقام يوم 8 مارس المقبل في دولة الباراغواي.

وكان نادي إنديبيندينتي الأرجنتيني تُوج بلقب كوبا سودا أميريكانا في عام 2017 على حساب نادي فلامنجو البرازيلي.

Ouch!

That nose is going to be sore this morning. 😮 pic.twitter.com/iXsFwsofwu

— Goal UK (@GoalUK) February 21, 2018