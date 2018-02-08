بالفيديو.. ابن شرقي يقود نادي الهلال للتعادل مع النصر بالوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة نادي الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

بدأت مباراة نادي الهلال والنصر بشكل سريع للغاية، حيث نجح الوافد الجديد جونيور كابانانغا في تسجيل أول أهدافه بقميص العالمي في الدقيقة الثامنة من أحداث الشوط الأول.

وعاد الزعيم سريعًا وسجل هدف التعادل في مباراة نادي الهلال والنصر من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق لاعبه المتألق نيكولاس ميليسي.

ولم ينتظر العالمي سريعًا من أجل التقدم مُجددًا في مباراة نادي الهلال والنصر وأحرز النجم المغربي المتألق محمد فوزير الهدف الثاني في شباك الزعيم في الدقيقة 24.

وفي الوقت الذي كانت يتوقع فيه الجميع نهاية مباراة نادي الهلال والنصر بفوز العالمي، كلل المنضم حديثًا لصفوف الزعيم أشرف بن شرقي مجهوده طوال اللقاء وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 88.

وشهدت مباراة نادي الهلال والنصر اليوم التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين حضورًا جماهيريًّا مميزًا، تجاوز حاجز الـ18 ألف مشجع.

وكان يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز في مباراة نادي الهلال والنصر اليوم من أجل توسيع الفارق مع الأهلي، فيما كان يطمح لاعبو العالمي في الفوز للتقدم وتقليص الفارق.

وبعد مباراة نادي الهلال والنصر اليوم، رفع الزعيم رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ووصل رصيد العالمي لـ31 نقطة في المركز الثالث بالمسابقة المحلية.







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