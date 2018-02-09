بالفيديو.. احتفال شيكابالا يُثير الجدل واللاعب يُفسره

المواطن - مروة نبيل

أحرز المصري الدولي محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الرائد الثالث في مرمى الباطن في الدقائق الأخيرة من أحداث مباراة الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن احتفاله بالهدف أثار حالة من الجدل.

وقال شيكابالا خلال تصريحاته لـ”إم بي سي برو سبورت”، بعد مباراة الرائد والباطن، إنه لم يقصد باحتفاله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مؤكدًا أنه احتفل بهدفه بطريقة عادية للغاية.

وأضاف نجم المنتخب المصري شيكابالا خلال تصريحاته التلفزيونية، قائلًا: “لاعبو الباطن اعتقدوا أنني أقصدهم بالاحتفال ولكني لم أقصد ذلك.. لم أتحدث نهائيًا مع أي شخص ولا أعرف لماذا اعتقدوا أن الاحتفال موجه لهم”.

وظهر المصري المحترف في صفوف الرائد شيكابالا بمستوى مميز للغاية خلال مباراة الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في صناعة هدف وتسجيل آخر، ليُساهم بشكل كبير في فوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن حاليًا، الروماني ماريوس سيبيريا، مدرب الرائد السابق، ليواجه فريقه القديم ويخسر أمامه، ما دفع البعض للتفسير بأن شيكابالا قصد المدير الفني السابق للفريق باحتفاله المُثير قبل أن يوضح اللاعب سبب احتفاله بالهدف.

وعلى الرغم من قيادة نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم محمود عبد الرازق شيكابالا الناجحة لنادي الرائد والفوز على نظيره الباطن في الجولة الـ21، إلا أن الفريق يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي بـ17 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :