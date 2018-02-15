بالفيديو.. الأبطال في اليمن يقتلون حوثياً ثأراً لزملائهم

بالفيديو.. الأبطال في اليمن يقتلون حوثياً ثأراً لزملائهم

2018/02/15
الساعة 9:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض:

ثأر الجيش اليمني ورجال المقاومة البواسل لزملائهم من عناصر الميليشيات الحوثية المدعومين من إيران.

وأظهر مقطع فيديو أبطال اليمن بجوار جثة أحد عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بعد قتله، مؤكدين على الثأر من الحوثيين الانقلابين قتلة الشباب والأطفال.

يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك بمختلف الجبهات في اليمن، لاسيما على مشارف صنعاء وصعدة معقل الحوثيين لإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية في اليمن.

 

 

 




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