بالفيديو.. الأهلي يتقدم على الفيصلي بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى -منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين بتقدم الراقي بهدفين مقابل هدف وحيد.

نجح النادي الأهلي في الضغط على الفيصلي وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من أحداث الشوط الأول عن طريق لاعبه سلمان المؤشر.

وأضاف فيتفاتزيديس الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في مرمى الفيصلي في الدقيقة التاسعة من أحداث المباراة عن طريق ركلة جزاء.

واستطاع نجم نادي الفيصلي المتألق هذا الموسم، لويز غوستافو، تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 34.

وقبل مباراة اليوم يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الرابع بـ30 نقطة.







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