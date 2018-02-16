بالفيديو.. الأهلي يتقدم والفيحاء يتعادل سريعًا

المواطن – مروة نبيل

فض يوانّيس فيتفاتزيديس اشتباك التعادل السلبي في مباراة الأهلي والفيحاء وهز شباك الفريق البرتقالي في الدقيقة 79 من أحداث الشوط الثاني.

وبعد مرور 6 دقائق فقط على هدف النادي الأهلي، نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء دانييلو أسبريا في هز شباك الراقي وتسجيل هدف التعادل لفريقه.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وسط محاولات من لاعبي الفريقين لإحراز هدف وخطف نقاط اللقاء الثلاث.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الأهلي على إستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ22.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المرتبة السابعة بـ27 نقطة.







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