بالفيديو.. الأهلي يحقق هذا الإنجاز المميز في كأس الملك
بعد تأهله على حساب الفيحاء

بالفيديو.. الأهلي يحقق هذا الإنجاز المميز في كأس الملك

2018/02/25
الساعة 5:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

حقق النادي الأهلي إنجازًا تهديفيًا مميزًا وذلك بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الفيحاء.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع تويتر أن اللاعب عبد الفتاح عسيري سجل الهدف رقم 100 للراقي في بطولة كأس الملك بعدما أحرز هدف التعادل الثاني للأهلي في شباك الفيحاء في الشوط الثاني الإضافي.

ووصل عدد أهداف الأهلي في بطولة كأس خادم الحرمين إلى 100 هدف وذلك منذ عودة البطولة في عام 2008.

وكانت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، ليفوز الراقي بواسطة ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة أربع ركلات مقابل ثلاث.

ويريد الأهلي الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين والغائب عن خزائنه منذ موسم 2015-2016، حينما فاز الراقي في ذلك الوقت على النصر بنتيجة هدفين لهدف.

يحتل الأهلي في الفترة الحالية المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 42 نقطة.




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