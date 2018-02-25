بالفيديو.. الأهلي يحقق هذا الإنجاز المميز في كأس الملك

المواطن - محمد سمعة

حقق النادي الأهلي إنجازًا تهديفيًا مميزًا وذلك بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الفيحاء.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع تويتر أن اللاعب عبد الفتاح عسيري سجل الهدف رقم 100 للراقي في بطولة كأس الملك بعدما أحرز هدف التعادل الثاني للأهلي في شباك الفيحاء في الشوط الثاني الإضافي.

ووصل عدد أهداف الأهلي في بطولة كأس خادم الحرمين إلى 100 هدف وذلك منذ عودة البطولة في عام 2008.

وكانت المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، ليفوز الراقي بواسطة ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة أربع ركلات مقابل ثلاث.

ويريد الأهلي الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين والغائب عن خزائنه منذ موسم 2015-2016، حينما فاز الراقي في ذلك الوقت على النصر بنتيجة هدفين لهدف.

يحتل الأهلي في الفترة الحالية المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 42 نقطة.

سجل اللاعب عبدالفتاح عسيري أمس السبت في مرمى الفيحاء هدف #الأهلي رقم 100 في بطولة #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين منذ عودة البطولة 2008م. pic.twitter.com/FitbYurAOh — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 25, 2018







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