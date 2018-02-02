بالفيديو.. الأهلي يفوز بهدف نظيف في مباراة اعتزال فؤاد أنور

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري، التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف.

ونجح الجنوب إفريقي فاكاماني ماهلامبي “باكا”، في تسجيل هدف مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري الوحيد في الدقيقة 34، مُستغلًا تمريرة من زميله أحمد ياسر ريان، ليهز شباك علي الحبسي من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وانطلقت مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري وسط أجواء احتفالية وجماهيرية كبيرة للغاية، حيث امتلأت مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عن آخرها بالجماهير السعودية والمصرية.

وشهدت مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري مغادرة أسطورة الشباب والسعودية المعتزل للقاء بعد مرور 20 دقيقة على انطلاقه، وسط تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة للاحتفالية.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد قررت دخول الجماهير والعائلات بشكل مجاني إلى مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري لتكريم اللاعب السعودي على مشواره الكروي.

وشارك العديد من نجوم كرة القدم السعودية والخليجية بقميص الشباب في مباراة اعتزال فؤاد أنور والنادي الأهلي المصري وعلى رأسهم علي الحبسي، عمر هوساوي، سعود كريري، فيصل الخراع، حسن معاذ، أحمد عطيف، إبراهيم غالب، تركي العمار، محمد الشلهوب، وياسر القحطاني.







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