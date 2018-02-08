بالفيديو.. الأهلي يكتفي بثنائية في الفيصلي ويحتفظ بوصافة الدوري

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة الأهلي والفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف.

بدأ لاعبو الراقي مباراة الأهلي والفيصلي بالضغط الشديد من أجل إحراز هدف مبكر، وهو ما تحقق بالفعل حيث هز النجم سلمان المؤشر شباك الفيصلي بعد انطلاق اللقاء بأربع دقائق فقط.

وشهدت مباراة الأهلي والفيصلي تسجيل الهدف الثاني مبكرًا أيضًا، حيث سجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي فيتفاتزيديس هدفًا في الدقيقة التاسعة من أحداث الشوط الأول من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الراقي بثنائية ويُحافظ على المركز الثاني في ترتيب المسابقة المحلية.

وقبل مباراة الأهلي والفيصلي اليوم، رفع النادي الأهلي رصيده لـ41 نقطة مُحتلًا بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 30 نقطة في المركز الرابع.







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