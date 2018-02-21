بالفيديو.. الاتفاق يفوز على القادسية في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة القادسية والاتفاق المؤجلة من منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، بفوز فارس الدهناء بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المباراة المؤجلة بشكل سريع للغاية؛ حيث نجح في هز شباك نظيره القادسية في الدقيقة الثالثة من أحداث الشوط الأول من اللقاء، عن طريق لاعبه حامد الغامدي.

واستطاع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، هارون كمارا، تسجيل هدف التعادل في مرمى الاتفاق في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول من المباراة المؤجلة في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في هز شباك القادسية في الوقت القاتل؛ حيث سجل علي هزازي هدفًا في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني، ليقود فارس الدهناء لتحقيق فوز غالٍ وحصد الثلاث نقاط.

ورفع الفوز رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لـ26 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، في حين تجمد رصيد القادسية عند 19 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز الـ12 في المسابقة المحلية.







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