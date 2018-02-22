بالفيديو.. الباطن يقسو على النصر ويُطيح به من كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

انتهت –منذ قليل– مباراة النصر والباطن ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الملك التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدف نظيف، ليصبح الفريق السماوي أول المتأهلين لنصف النهائي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في مرمى النصر عن طريق لاعبه المتألق جوناثان بينتيس، الذي نجح في هز شباك العالمي في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تسجيل هدف التعادل في مرمى الباطن، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ولم ينجح اللاعبون في هز شباك الفريق السماوي، ليُودع منافسات كأس الملك من دور الـ8.

وكان يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعويض خسارتهم قبل بضعة أيام أمام الباطن في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن الفريق السماوي واصل تحقيق المفاجآت وأطاح بالعالمي من كأس الملك.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسارة بثلاثية نظيفة أمام الباطن في منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين، ليتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة.

وتمنت جماهير نادي النصر تحقيق الفوز على الباطن اليوم من أجل الاستمرار في بطولة كأس الملك والتتويج بالمسابقة المحلية، ولتعويض خسارة العالمي من الفريق السماوي في الدوري السعودي للمحترفين، ولكن كرر الباطن فوزه على النصر مُجددًا.







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