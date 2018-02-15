بالفيديو.. الباطن يهز شباك النصر مبكرًا

المواطن – مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في هز شباك النصر مبكرًا، حيث سجّل جليهرام شييتين الهدف الأول في مرمى العالمي في الدقيقة التاسعة من المباراة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الباطن ضمن منافسات دور الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 31 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن المتصدر نادي الهلال و10 نقاط عن الأهلي.

أما نادي الباطن فيقع بالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الجاري بـ21 نقطة، جمعها من الفوز في 5 لقاءات، والتعادل في 6 مواجهات، والخسارة في 9 مباريات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :