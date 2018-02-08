بالفيديو.. التشكيلة المثالية لفريقي الهلال والنصر في الديربي

المواطن - مروة نبيل

ينتظر مُحبو وعُشاق كرة القدم في السعودية بشكل خاص والدول العربية بشكل عام ديربي الرياض بين الهلال والنصر المُقرر إقامته، اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشرت قناة “دوري بلس” مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، للتشكيلة المثالية لفريقي الهلال والنصر في ديربي الرياض.

وجاءت تشكيلة الزعيم المثالية في مباراة الهلال والنصر جاءت كالتالي؛ عبدالله المعيوف، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، إيزكويل سيروتي، أحمد أشرف، وجيلمين ريفاس.

ويقود تشكيلة العالمي المثالية في مباراة الهلال والنصر كل من؛ وليد عبد الله، عمر هوساوي، برونو أوفيني، سعد سهيل، عبد الرحمن العبيد، إبراهيم غالب، فرجاني ساسي، محمد فوزير، ليوناردو بيريرا، أحمد الفريدي ومحمد السهلاوي.

وقبل ديربي الرياض اليوم بين الأهلي والنصر يحتل الزعيم صدارة الجدول السعودي للمحترفين بـ42 نقطة، فيما يقع العالمي المركز الثالث بـ30 نقطة.







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