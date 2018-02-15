بالفيديو.. التعاون يخطف التعادل من القادسية في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة التعاون والقادسية ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في تسجيل هدف التقدم في مرمى التعاون خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، عن طريق هارون كامارا، الذي استطاع هز شباك أصحاب الأرض بعد مرور 20 دقيقة على انطلاق اللقاء.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إحراز التعادل طوال أحداث الشوط الأول، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل، ولم يتمكنوا من هز الشباك في الشوط الثاني من اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وسددها جفين البيشي في مرمى القادسية، ليخطف نقطة ثمينة ويرفع رصيد فريقه لـ28 نقطة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 28 نقطة، مُحتلًا بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما وصل رصيد القادسية لـ19 نقطة في المرتبة الـ12.‎







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