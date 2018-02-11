بالفيديو.. الجيش اليمني يستعيد جبل رحنق في تعز ويقتل عشرات الانقلابيين في نهم

المواطن - الرياض

استعادت قوات الجيش اليمني، السيطرة على جبل رحنق، آخر معاقل ميليشيات الحوثي الإيرانية في مدينة تعز.

و تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير جبل رحنق الاستراتيجي الواقع في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وسقط ما لا يقل عن عشرين عنصراً من الميليشيات الحوثية ما بين قتيل وجريح في المواجهات التي اندلعت في وقت مبكر من صباح يوم أمس السبت بين قوات الجيش والميليشيات.

وفي مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء تمكن الجيش اليمني من قتل عشرات الانقلابيين الحوثيين.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مقطع فيديو يظهر مقتل عشرات الحوثيين وفرار آخرين في معارك جبهة نهم شرق صنعاء.







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