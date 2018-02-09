بالفيديو.. الرائد يهزم الباطن بثلاثية في دوري المحترفين السعودي

المواطن – مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الرائد والباطن، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي، بفوز الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل البرازيلي أديسون تراباي هدف الرائد الأول في مرمى الباطن في الدقيقة 25 من أحداث مباراة دوري المحترفين السعودي، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.

وتعادل الباطن عن طريق نجمه المتألق البرازيلي جوناثان بينتيس في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول من لقاء الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحاول لاعبو الفريقين الضغط سريعًا مع بداية الشوط الثاني من مباراة دوري المحترفين السعودي لإحراز هدف التقدم، ونجح الغيني إسماعيل بانغورا في هز شباك الباطن بالهدف الثاني في الدقيقة 52، ليمنح الرائد التقدم مُجددًا.

وفي الوقت القاتل من مباراة الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي، أحرز النجم المصري المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد محمود عبدالرازق شيكابالا الهدف الثالث في مرمى الباطن في الدقيقة 90.

وكان يحتاج لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لتحقيق الفوز في دوري المحترفين السعودي من أجل الابتعاد عن المركز الأخير في ترتيب المسابقة المحلية، ورفع الرائد رصيده بهذا الفوز إلى 17 نقطة في المركز الـ12.

وتجمد رصيد الباطن عن 21 نقطة مُحتلًّا بها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي بعد خسارته أمام الرائد.







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