بالفيديو.. الربيعة: هذه قيم ومعايير عمل مركز الملك سلمان للإغاثة

المواطن - الرياض

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبدالله الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين وجّه أثناء تأسيسه المركز بضرورة الالتزام بالحيادية وإغاثة المحتاج أياً ما كان، دون النظر للونه أو دينه.

وأضاف الربيعة، أثناء استضافته على شاشة برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن التوجيهات تضمنت أن يطبق المركز القانون الإنساني، مع التزامه بالمبادرة.

وتابع أن “المركز يلتزم أيضًا بنقل قيم العطاء المستمدة من ديننا الحنيف، التي تتسم بها مملكة الخير”.

كما بيّن المشرف العام أن المركز يلتزم أيضًا بمبدأ الشفافية والحيادية، مقدمًا الإغاثة لكل محتاج في العالم أجمع.

عاجل | الربيعة لـ #الإخبارية: #الملك_سلمان وجه أثناء تأسيس المركز بضرورة التزامه بالحيادية وإغاثة المحتاج أين ما كان دون النظر للونه أو عرقه. #ضيف_هنا_الرياض pic.twitter.com/4dqxuQCqrf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2018

عاجل | الربيعة لـ #الإخبارية: #الملك_سلمان مرجع ومدرسة في العمل الإنساني والإغاثي ومن ذلك المبدأ نبع المركز. #ضيف_هنا_الرياض pic.twitter.com/emYRSEEjpV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 22, 2018







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