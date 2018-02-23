بالفيديو.. الربيعة: هذه قيم ومعايير عمل مركز الملك سلمان للإغاثة

بالفيديو.. الربيعة: هذه قيم ومعايير عمل مركز الملك سلمان للإغاثة

2018/02/23
الساعة 12:24 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
2295
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبدالله الربيعة، أن خادم الحرمين الشريفين وجّه أثناء تأسيسه المركز بضرورة الالتزام بالحيادية وإغاثة المحتاج أياً ما كان، دون النظر للونه أو دينه.

وأضاف الربيعة، أثناء استضافته على شاشة برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن التوجيهات تضمنت أن يطبق المركز القانون الإنساني، مع التزامه بالمبادرة.

وتابع أن “المركز يلتزم أيضًا بنقل قيم العطاء المستمدة من ديننا الحنيف، التي تتسم بها مملكة الخير”.

كما بيّن المشرف العام أن المركز يلتزم أيضًا بمبدأ الشفافية والحيادية، مقدمًا الإغاثة لكل محتاج في العالم أجمع.

 

 




لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :