بالفيديو.. #السناب_الجديد يصدم المستخدمين

المواطن - الرياض

عبر عدد كبير من مستخدمي برنامج سناب شات عن خيبة أملهم من التحديث الجديد للبرنامج نظرًا لاحتوائه على بعض المزايا الإقحامية التي رآها المستخدمون غير مناسبة.

وتذمر مستخدمو سناب شات من التحديث الأخير فيما تبارى البعض لتقديم النصائح للعودة إلى الإصدار السابق.

وقال المغردون إن التحديث الجديد لبرنامج سناب شات خلاصته أن تتابع سنابات المشاهير رغمًا عنك مؤكدين أنه أسلوب رخيص بعد الحملة التي أطلقها المغردون لوقف متابعة حسابات المشاهير.

وقدم أحد المختصين عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، طريقة تمكن من العودة للشكل القديم لبرنامج سناب شات.

وكان غالبية مستخدمي سناب شات في المملكة قد استيقظوا اليوم على واجهة جديدة للتطبيق سبق أن أعلنت عنها الشركة قبل نهاية العام الماضي.

التصميم الجديد يعتمد على صفحتين رئيسيتين الأولى مخصصة لمحتوى Discover بالإضافة إلى المحتوى الرائج وقصص المشاهير إذا رغبت في مشاهدة قصصهم أو يمكنك الضغط مطولاً على القصة ثم يمكن إخفاؤها .

أما الشاشة أو الصفحة الأخرى فهي مخصصة لك ولأصدقائك حيث ستجد هناك قصص جميع من تتابعهم ويتابعونك مع الدردشات.







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