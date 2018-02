بالفيديو.. الظهور الأول لسفاح فلوريدا .. وترامب يتعهد مجددًا

المواطن - متابعة

استيقطت ولاية فلوريدا الأميركية، أمس، على حادث مروع حيث فتح مسلح النار في إحدى المدارس ما أدى إلى وفاة 17 شخصًا على الأقل.

نيكولاس كروز مثل أمام المحكمة في وقت سابق التي وجهت إليه 17 تهمة بالقتل العمد.

ولم ينطق القاتل بأي معلومات سوى تأكيد اسمه للقاضية، التي أمرت باحتجازه دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة.

إلى ذلك دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجاوز الآلام والتحلي بالسكينة، قائلاً إن إدارته ستعمل على تحسين وسائل الأمان في المدارس.

وظهر المتهم أمام القاضي عن طريق الفيديو وهو محتجز في السجن، مرتديًا بدلة السجناء البرتقالية، وأومأ برأسه عندما قيل إنه لا يمكن الإفراج عنه بكفالة.

وتعهد جيف سيشنز وزير العدل الأميركي اليوم بأن تعمل وزارته بقوة على تطبيق القوانين الفدرالية الخاصة بحيازة الأسلحة وجرائم العنف وتحديد هوية الأشخاص المحتمل تورطهم في إطلاق نار عشوائي على نحو وقائي.

WATCH: Alleged Parkland, Florida, school shooter Nikolas Cruz appears in court via videoconference after being charged with 17 counts of premeditated murder pic.twitter.com/L9fQQzQhtC

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) February 15, 2018