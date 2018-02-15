بالفيديو.. الفراج مداعباً والده النصراوي: أفلتم من الهزيمة في الديربي

المواطن - الدمام

نشر الإعلامي وليد الفراج مقطع فيديو أثناء زيارته لوالده ووالدته في الدمام، تحدث فيه مع والده الذي يشجع نادي النصر عن ديربي الرياض الأخير، مداعباً إياه بقوله: “أفلتم من الهزيمة في الديربي”.

وظهر الإعلامي الفراج مع والده وهما يتحدثان حول مستوى النصر في جلسة عائلية، ومازحه قائلاً: “إن النصر أفلت من الهزيمة في المباراة الأخيرة”، إلا أن والده يرى أن مستوى النصر هذه الأيام طيب للغاية.

ولم ينسَ الفراج تحية والدته التي كانت تجلس بجواره، معلقاً على المقطع بتغريدة “لحظات جميلة مع والدي ووالدتي أغلى الغاليين في الدمام، أكشن اليوم في الشرقية، وغداً في جدة”.

لحظات جميلة مع والدي ووالدتي أغلى الغاليين في الدمام .. اكشن اليوم في الشرقية 🙏😘❤️ الوعد غدا الخميس في #اكشن _يا_دوري من جدة . pic.twitter.com/2y2nFeShTb — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) February 15, 2018







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