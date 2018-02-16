بالفيديو.. الفيحاء يُعطل الأهلي بتعادل إيجابي

المواطن – مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة الأهلي والفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

حاول لاعبو الأهلي والفيحاء هز الشباك طوال أحداث الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوانّيس فيتفاتزيديس، تسجيل الهدف الأول في مرمى الفيحاء في الدقيقة 79، إلا أن المتألق الكولومبي دانيلو أسبريا تمكن من تسجيل هدف التعادل سريعًا، وهز شباك الراقي في الدقيقة 85.

وكشف حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حصول نجم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي كلاديمير دي سوزا على بطاقة حمراء بعد نهاية مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد مباراة الأهلي والفيحاء رفع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رصيده لـ42 نقطة، ليُحافظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق البرتقالي لـ28 نقطة في المرتبة السابعة.

وكان يأمل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على الفيحاء من أجل تقليص الفارق مع الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين؛ أملًا في تعثره خلال المباريات المقبلة، خاصة أنه يخوض مواجهة صعبة أمام الشباب الليلة.

على الجانب الآخر، كان يُمني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الفوز على الأهلي للتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ومواصلة تقديم العروض والنتائج الجيدة أمام الفرق الكبرى.







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