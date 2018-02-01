بالفيديو.. المالك يُنهي الجدل حول تعاقد يورتشيتش مع الشباب

المواطن – مروة نبيل

أنهى رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سلمان المالك، الجدل المُثار حول تعاقد المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع الشباب، لتدريب الفريق الأولمبي والإشراف على كافة الفئات السنية بالليث.

وأكد سلمان المالك أن عقد المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مملوك للهيئة العامة للرياضة، وبعد انتهاء مهمة المنتخب في كأس الخليج العربي ومهمة المواليد، تم الاتفاق معه على تدريب الشباب.

وتابع المالك خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية: “بعد إقالة غوستافو كونتيروس، كان هناك العديد من الاختيارات، ولكن الوقت ضيق ولا يحتمل مغامرة بمدرب من خارج المملكة، فكان اسم المدرب الكرواتي مطروحًا؛ لأنه يعلم الوضع جيدًا”

وأضاف: “تم التعاقد مع يورتشيتش بعد التحدث مع إدارة الشباب، وتواصلت مع أحمد العقيل وشرحت له الوضع بأن وضع الفريق الأول غير جيد، والناديان أشقاء، لذلك وافق بكل ترحيب وتعاون؛ لأن وضعنا فيه صعوبة أكثر، خاصة أن الموافقة صدرت من الهيئة أيضًا، والمنافسة في دوري المحترفين أهم من الفريق الأولمبي، ونُقدر لهم هذا الموقف”.

ووجه سلمان المالك الشكر إلى الهيئة العامة برئاسة تركي آل الشيخ، ومجلس إدارة الشباب برئاسة أحمد العقيل؛ لتعاونهم مع نادي النصر في الظروف التي يمر بها.







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