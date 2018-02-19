بالفيديو.. المغامسي يُذكّر بفتواه عن زيارة النساء للمقابر

المواطن - الرياض

أقر الشيخ صالح المغامسي، إمام مسجد قباء بالمدينة المنورة فتوى جواز زيارة النساء للمقابر، التي أطلقها عضو مجلس الشورى القاضي السابق عيسى الغيث، وأثارت حالة من الجدل.

ونشر الشيخ المغامسي عبر حسابه في “تويتر”، مجدداً مقطع فيديو يشرح من خلاله مسألة زيارة النساء للقبور لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي، التي ذكرها في أحد دروسه، وعلق عليه بقوله “لعل الله ينفع بها أقواماً إذا اختلفتَ معهم أخرجوا ما في قلوبهم من داء دفين”.

كما نشر الشيخ المغامسي فتوى أطلقها قبل سنوات، أكد فيها أنه لا حرج في زيارة النساء للمقابر، لافتاً إلى أن الفتوى كانت جواباً لسؤال ورد في برنامج رمضاني بقناة “دبي” قبل أعوام.

وقال في الفتوى: الصواب -إن شاء الله تعالى- أنه يجوز إن لم تكن المرأة تُكثر منه، خصوصاً إذا كانت تتوخى من له حق عظيم عليها، كالوالدين، كليهما، أو أحدهما.

وبيَّن المغامسي أن زيارة النساء للقبور فيها خلاف شهير بين أهل العلم، فمنهم من يراه، ومنهم من لا يراه، ولكل دليله، مضيفاً “الصحيح -إن شاء الله تعالى- أن المرأة لو أتت المقبرة ولو من وراء الجدر فزارت قبر أمها فلا حرج عليها في ذلك”.







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