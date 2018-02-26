بالفيديو.. المنتخب السعودي يستعد للمونديال بثلاثية في مولدوفا

المواطن – مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة المنتخب السعودي أمام مولدوفا التي أُقيمت، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، بفوز الأخضر بثلاثية دون رد.

بدأت مباراة المنتخب السعودي أمام مولدوفا بشكل سريع، ونجح الأخضر في هز شباك الضيوف مبكرًا عن طريق كرة ركنية استغلها النجم عمر هوساوي، وسجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من أحداث الشوط الأول.

وأضاف نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تيسير الجاسم، الهدف الثاني في مرمى مولدوفا في الدقيقة 57، واختتم أهداف المباراة الودية، نجم النادي الأهلي المتألق مهند عسيري في الدقيقة 88 من أحداث الشوط الثاني.

ونجح مدرب المنتخب السعودي الجديد، الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في أول اختبار بينه وبين الجماهير السعودية خلال مباراة مولدوفا حيث ظهر اللاعبين بمستوى جيد معظم فترات اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز الأول استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018.

وتُعد مباراة المنتخب السعودي أمام مولدوفا التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، أولى وديات المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، التي ستُقام في روسيا.

ومن المُقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية أخرى بعد لقاء مولدوفا، وستكون ضد المنتخب العراقي يوم 28 فبراير الجاري في مدينة البصرة العراقية.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم 2018، التي ستُقام في روسيا، مع منتخبات أوروجواي ومصر، وصاحب الأرض التي سيلعب الأخضر أمامه في المباراة الافتتاحية.







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