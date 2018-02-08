بالفيديو.. النصر يتقدم على الهلال في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى -منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين بتقدم العالمي بهدفين مقابل هدف.

بدأت مباراة الهلال والنصر بشكل سريع للغاية، حيث افتتح العالمي التسجيل بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاق الشوط الأول عن طريق الوافد الجديد جونيور كابانانغا.

وشهدت مباراة الهلال والنصر تسجيل هدف التعادل سريعًا أيضًا، حيث هز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، نيكولاس ميليسي شباك العالمي في الدقيقة 15، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وتقدم العالمي مُجددًا في مباراة الهلال والنصر عن طريق نجمه المتألق، المغربي محمد فوزير الذي أحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 24.

وتُلعب مباراة الهلال والنصر على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويحتل الزعيم صدارة الجدول السعودي للمحترفين بـ42 نقطة، فيما يقع العالمي المركز في الثالث بـ30 نقطة.







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