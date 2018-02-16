بالفيديو.. الهلال يتقدم والشباب يتعادل في أول 6 دقائق

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الهلال والشباب المُقامة على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بشكل سريع للغاية.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الدقيقة الخامسة عن طريق الوافد الجديد، المغربي أشرف بن شرقي، وسجّل سعد الأمير هدف التعادل لصالح الشباب بعد مرور دقيقة واحدة على هدف الزعيم.

وقبل مباراة الهلال والشباب يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.







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