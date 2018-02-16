بالفيديو.. الهلال يفوز بصعوبة على الشباب وينفرد بالصدارة

المواطن - مروة نبيل

انتهت –منذ قليل– مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بفوز الزعيم بهدفين لهدف.

بدأت مباراة الهلال والشباب التي أُقيمت على ملعب فيصل بن فهد، بشكل سريع للغاية؛ حيث تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الدقيقة الخامسة عن طريق الوافد الجديد، المغربي أشرف بن شرقي.

واستطاع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، العراقي سعد الأمير، تسجيل هدف التعادل في مرمى الهلال بعد مرور دقيقة واحدة على هدف الزعيم، واستمر التعادل الإيجابي بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول.

وحصل نادي الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 59 من أحداث الشوط الثاني من المباراة، وقام النجم ياسر القحطاني بتسديد الركلة بعد نزوله بدقيقتين، إلا أن حارس مرمى الشباب فاروق بن مصطفى تصدى لها، ليُضَيع فرصة التقدم على الزعيم.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نيكولاس ميليسي في تسجيل الهدف الثاني للزعيم في مرمى الشباب في الدقيقة 85 من تسديدة قوية، ليمنح الزعيم ثلاث نقاط مهمة للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد مباراة الهلال والشباب اليوم رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي أقرب منافسيه الذي تعادل مع الفيحاء، فيما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة مُحتلًا بها المركز الثامن.

https://youtube.com/watch?v=XMqdpFNseb







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